College girl: కూతుర్ని రేప్ చేసి రెండు పార్టీల లీడర్స్ కు దానం చేసిన తండ్రి, 28 మందితో, అరెస్టు !

లక్నో/ లలిత్ పూర్: భార్య, కూతురు, కుమారుడితో కలిసి జీవిస్తున్న వ్యక్తి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. పీకలదాక మద్యం సేవిస్తున్న తండ్రికి రాజకీయ నాయకులతో ఎక్కువ పరిచయాలు ఉన్నాయి. కూతురు ఆరో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో మద్యం మత్తులో ఆమె మీద కన్నతండ్రి అత్యాచారం చేశాడు. అప్పటి నుంచి పదేపదే కూతురి మీద అత్యాచారం చేస్తూ వచ్చాడు. వ్యాపారం పనుల మీద రెండు ప్రముఖ పార్టీల నాయకులు అతని ఇంటికి వెళ్లేవారు. వ్యాపారంలో డబ్బు సంపాధించాలనే ఆశతో కన్న తండ్రి రెండు రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు అతని కూతురిని పణంగా పెట్టి డబ్బు సంపాధిస్తున్నాడు. 11వ తరగతి చదువుతున్న ఆ అమ్మాయి మీద రెండు ప్రమఖ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, వారి సోదరులు, కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం 28 మంది అత్యాచారం చేశారు. బాధితురాలు విసిగిపోయి పోలీసులను ఆశ్రయించడం, కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు 28 మంది కామాంధులను అరెస్టు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

College girl: The Uttar Pradesh Police arrested 28 people for allegedly raping a Class 11 student in the state's Lalitpur district. The father of the victim, the Samajwadi Party (SP) district president and Bharatiya Janata Party (BSP) district president are among the 28 accused.