India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఎవరైనా దీపావళి రోజు బాణాసంచా పేలుస్తుంటారు. లక్ష్మీబాంబులను కాలుస్తుంటారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మాత్రం.. దీపావళి ఇంకా నాలుగు రోజులు ఉండగానే పటాసులు పేల్చడం స్టార్ట్ చేసింది. వంటగ్యాస్ సిలిండర్ అనే బాంబు రేటు.. ధౌజండ్‌వాలా కంటే మోత మోగించింది. జనం గుండెలు అదిరేలా పేలిందీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధర.

English summary

Ahead of Diwali, inflation bomb exploded yet again. After petrol and diesel, LPG prices were increased by Rs 265 per cylinder. However, There was no change in domestic LPG prices.