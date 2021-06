రాహుల్ గాంధీ పేరు మీద హంపీలోని జూలో తెల్ల పులిని దత్తత తీసుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు , 51 వ బర్త్ డే స్పెషల్ !

India

కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ 51 వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కర్ణాటకలోని విజయనగర జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల బృందం అర్జున అనే తెల్ల పులిని హంపిలోని అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి జూలాజికల్ పార్క్‌లో ఒక సంవత్సరం పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. రాహుల్ గాంధీ పేరు మీద ఈ తెల్ల పులిని దత్తత తీసుకున్నారు.

A white tiger named Arjuna at the Atal Bihari Vajpayee Zoological Park in Hampi has been adopted in the name of Rahul Gandhi for a period of one year.