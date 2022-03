IT HUB: శివరాత్రి రోజు సినిమా చూపించిన కాంగ్రెస్, భారీ ట్రాఫిక్ దెబ్బతో ప్రజలు హడల్, పండుగ రోజు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: బెంగళూరు ప్రజలకు రాబోయే 50 ఏళ్ల వరకు తాగునీటి సమస్య రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మేకదాటు ప్రాజెక్టు నిర్మించాలని తాము పోరాటం చేస్తున్నామని కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి డీకే. శివకుమార్ అన్నారు. మేకదాటు ప్రాజెక్టు విషయంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దిగా పని చెయ్యడం లేదని మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య, కేపీసీసీ చీఫ్ డీకే. శివకుమార్ తో పాటు సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మండిపడుతున్నారు. మేకదాటు ప్రాజెక్టు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న పాదయాత్ర బెంగళూరు నగరంలోకి ప్రవేశించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ పాదయాత్ర కారణంగా బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులతో ప్రజలు నానా తిప్పలుపడ్డారు. అసలే బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ సమస్యతో సతమతం అవుతున్న ప్రజలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాదయాత్రతో నరకం చూస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మా పాదయాత్ర కారణంగా బెంగళూరు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, అందుకే మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నామని కేపీసీసీ నాయకులు సోషల్ మీడియాలో క్షమాపణలు చెబుతూ ట్విట్ చేశారు. శివరాత్రి రోజు బెంగళూరులోని పలు ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దెబ్బతో అసలు సిసలైన శివరాత్రి చూశామని, పండుగ రోజు మాకు ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏమిటని సామాన్య ప్రజలు మండిపడుతున్నారు.

English summary

Bengalurians May Faces Heavy Traffic Jam Experiene Between March 1 to March 3. If the city of Bengaluru is to address the next 50 years of drinking water, the three-day traffic problem will be tolerated: KPCC President DK Shivakumar has appealed.