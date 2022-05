కరోనా అలెర్ట్: 3,275కొత్త కేసులు, 55మరణాలు; పటియాలా లా యూనివర్సిటీలో కరోనా కలకలం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. భారతదేశంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 3,275 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ కేసుల సంఖ్య 4,30,91,393కి చేరుకుంది. దేశంలో 55 కొత్త కోవిడ్ సంబంధిత మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 5,23,975 కు చేరుకుంది.

ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 1.07 శాతంగా ఉంది. వారానికి అనుకూలత రేటు 0.70 శాతంగా ఉంది. గత 24గంటల్లో 3,000 మందికి పైగా ప్రజలు కరోనా నుండి కోలుకున్నారు. దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ రికవరీల సంఖ్య 4,25,47,699కి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం దేశంలోయాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 19,719కి పెరిగింది. మొత్తం ఇన్‌ఫెక్షన్‌లలో యాక్టివ్ కేసులు 0.05 శాతం ఉన్నాయని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దేశం యొక్క కోవిడ్-19 రికవరీ రేటు 98.74 శాతంగా ఉంది.గత 24 గంటల్లో 4.23 లక్షల మందికి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

రెండు నెలల్లో అత్యధిక రోజువారీ కేసుల సంఖ్య ప్రకారం, ముంబైలో ఈ రోజు 117తాజా కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో మహారాష్ట్రలో నమోదైన కరోనావైరస్ కేసులలో ఎక్కువ భాగం ముంబైలోనే నమోదయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 24 తర్వాత ముంబైలో అత్యధికంగా కేసులు పెరగడం ఇదే మొదటిసారి. తాజాగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 1354 మందికి కరోనా మహమ్మారి సోకగా, ఢిల్లీలో పాజిటివిటీ రేటు 7.64 శాతానికి పెరిగింది. కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి ప్రారంభించిన టీకా కార్యక్రమంలో ఇప్పటివరకు 189 కోట్లకుపైగా వ్యాక్సిన్ డోసులు పంపిణీ అయ్యాయి. నిన్న 13.98 లక్షల మంది వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకున్నారని అధికారిక డేటా వెల్లడించింది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా పంజాబ్ లోని పటియాలకు చెందిన రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లా లో కరోనా కలకలం సృష్టించింది. లా యూనివర్సిటీలో 60 మంది విద్యార్థులకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లు తెలిసింది. దీంతో అధికారులు యూనివర్సిటీని కంటైన్మెంట్ జోన్ గా ప్రకటించారు. బాధితులను ఐసోలేషన్ లో ఉంచినట్లుగా పేర్కొన్నారు. మరోపక్క మద్రాస్ ఐఐటీలో కూడా పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులకు కరోనా సోకింది. ప్రస్తుతం మద్రాస్ ఐఐటీలో కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య 170కు చేరింది.

English summary

Corona cases are steadily increasing in India. The latest was 3,275 new cases and 55 deaths. Corona has also created a stir at the Punjab Patiala Law University.