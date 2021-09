భారత్ లో 20 వేల దిగువనే కరోనా కేసులు.. తాజాగా 18,870 కొత్త కేసులు, 378 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో వరుసగా రెండవ రోజు కూడా 20 వేలకు దిగువనే కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశం 18,870 కొత్త కేసులను నివేదించింది. ఇది నిన్నటి గణాంకాల (18,795) కంటే స్వల్పంగా ఎక్కువ. అయినప్పటికీ మొత్తంగా చూస్తే భారతదేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గత 24 గంటల్లో దేశం 378 మరణాలను నివేదించింది. ఇక మృతుల సంఖ్యలో పెరుగుదల బాగా కనిపిస్తుంది.

English summary

For the second day in a row, India recorded less than 20,000 corona cases. In the last 24 hours, India reported 18,870 new cases and 378 deaths.