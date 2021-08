భారత్ లో కరోనా కల్లోలం .. కేరళలో ఉప్పెనలా ; గత 24 గంటల్లో 44,658 కొత్త కేసులు, 496 మరణాలు !! భారతదేశంలో కరో

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. నిన్న ఒక్కసారిగా పెరిగిన కేసులు ఈ రోజు కాస్త క్షీణించి నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ నలభై నాలుగు వేలకు పైగా కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 44,658 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇదే సమయంలో గత 24 గంటల వ్యవధిలో 496 కరోనా బారినపడిన వారు మృతి చెందారు. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు కరోనా కేసుల్లో మూడు శాతం క్షీణత కనిపించింది. తాజాగా 18,24 ,931 కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించారు. ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం కేసులు 3.26 కోట్లకు చేరుకోగా, ఇప్పటి వరకు మొత్తం 4, 36,861 మంది కరోనా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

కేరళ కొంప ముంచిన ఓనం పండుగ ; కేరళ కరోనా కల్లోలంతో పండుగలపై కేంద్రం అలెర్ట్

English summary

There have been 44,658 new corona cases reported in India in the last 24 hours. At the same time, 496 corona victims have died in the last 24 hours. There was a three per cent decline in corona cases today compared to yesterday.