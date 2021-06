భారత్ కు భారీ ఊరట .. 91 రోజుల కనిష్టానికి కరోనా కేసులు, తగ్గిన మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి శాంతిస్తుంది. కోవిడ్ ఉద్ధృతి క్రమంగా తగ్గుతోంది. నేడు తొంభై ఒక్క రోజుల కనిష్టానికి కరోనా కేసులు నమోదు కావడం ప్రజలకు కాస్త ఊరటనిస్తోంది. భారతదేశం మంగళవారం 24 గంటల్లో 42,640 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులను నమోదు చేసింది. 91 రోజుల్లో తొలిసారిగా దేశంలో రోజువారీ 50,000 కేసులకు తక్కువగా నమోదయ్యాయి.

English summary

India reported 42,640 new Covid-19 cases in 24 hours on Tuesday. For the first time in 91 days, the country has recorded less than 50,000 daily cases.The active caseload in India has declined by 40,366 cases to 6,62,521. This figure is less than 7 lakh after 79 days.