కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయ్ జాగ్రత్త; 3వేలను దాటిన కొత్తకేసులతో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగుతుంది. కరోనా యాక్టివ్ కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. భారతదేశంలో 24 గంటల్లో 3,377 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. దేశం యొక్క క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 17,801 కు చేరుకుందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం తెలిపింది. గురువారం, దేశంలో3,377 నమోదైన కొత్త కేసులలో దాదాపు 1,500 ఇన్ఫెక్షన్లు ఢిల్లీలో నమోదయ్యాయి.

English summary

In India, 3,377 new Covid-19 cases were reported in 24 hours. The number of active cases in the country has now reached 17,801, the Union Health Ministry said on Friday.