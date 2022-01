2022 రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు కరోనా ఎఫెక్ట్: 24వేల మందికే అనుమతి; ఏర్పాట్లు ఇలా

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ గణతంత్ర వేడుకలకు ముస్తాబవుతోంది. ఈ సంవత్సరం గణతంత్ర వేడుకలలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో పెద్దఎత్తున మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే అరగంట ఆలస్యంగా రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ ప్రారంభం కానుంది. జనవరి 26న పొగమంచు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, మెరుగైన ఈ విధంగా గణతంత్ర వేడుకల్లో వీక్షించడం కోసం పరేడ్ ఉదయం 10 గంటలకు బదులుగా 10.30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుందని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది.

English summary

The corona effect will be visible for the 2022 Republic Day celebrations. Only 24,000 people were allowed to watch the parade in the wake of rising corona cases. Arrangements are being made expeditiously amid tight security in Delhi.