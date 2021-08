ఒక్కసారిగా భారీగా.. గత 24 గంటల్లో 35,178 కరోనా కేసులు, 440 మరణాలు : టాప్ 5 రాష్ట్రాలివే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి కరోనా మహమ్మారి నుండి రిలీఫ్ దొరికింది అనుకునే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. నిన్నటికి నిన్న భారీగా కేసులు తగ్గి కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంటే, ఈరోజు ఒక్కసారిగా పెరిగిన కేసులు భారతదేశాన్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. గత 24 గంటల్లో 35,178 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదు కాగా, 440 మరణాలు నమోదయ్యాయని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. రోజువారీ కొత్త కేసులు మంగళవారం నివేదించిన 25,166 నుండి దాదాపు 40 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. 154 రోజుల్లో ఒకరోజులో కేసుల పెరుగుదల ఇంతగా ఎప్పుడూ నమోదు కాలేదు.

కరోనా విలయ తాండవం : 142 దేశాల్లో డెల్టా కేసులు, డేంజర్ లిస్ట్ లో భారత్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

English summary

In the last 24 hours, 35,178 new corona cases were reported, while 440 deaths were reported, according to Central Medical Health Department figures. Daily new cases recorded an increase of almost 40 per cent from the 25,166 reported on Tuesday. The top 5 states are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh.