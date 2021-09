భారత్ లో మళ్ళీ పెరిగిన కొత్త కేసులు, మరణాలు .. తాజాగా 30,570 కరోనా కేసులు, 431 మరణాలు

India

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు విజృంభిస్తూనే ఉన్నాయి. దేశంలో గత 24 గంటల్లో 30,570 తాజా కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి కంటే 12.4 శాతం ఎక్కువ. గత రెండు రోజులుగా మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇండియా మళ్ళీ 30 వేల మార్కును దాటింది.

The country recorded 30,570 fresh corona cases in the last 24 hours. This is 12.4 percent more than yesterday. The rising trend of corona cases again over the past two days is worrying. Four days later, India crossed the 30,000 mark again. 431 people have died due to corona in the last 24 hours. Kerala had the highest number of 208 deaths in a single day yesterday, followed by Maharashtra with 56 deaths.