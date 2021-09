భారత్ లో కరోనా : మళ్ళీ పెరిగిన కొత్త కేసులు; కేరళలోనే సగానికి పైగా.. తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు నమోదవుతూనే ఉన్నాయి. థర్డ్ వేవ్ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డామని భావించినప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 27,176 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దీంతో దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ -19 కేసుల సంఖ్య 3,33,16,755 కి చేరుకుంది.

The corona epidemic continues in India. In the last 24 hours, 27,176 new cases of coronavirus have been reported in India. This brings the total number of Covid-19 cases in the country to 3,33,16,755. The number of active cases has come down to 3,51,087. Active cases accounted for 1.05 percent of all infections. The death toll rose to 4,43,497 with 284 latest deaths.