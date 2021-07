భారత్ లో తొలి కరోనా సోకిన కేరళకు చెందిన విద్యార్థినికి మళ్ళీ కరోనా పాజిటివ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇండియాలో కరోనా సోకిన తొలి పేషెంట్ మళ్లీ కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు. గతేడాది భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి తొలి కేసుగా నమోదైన తొలి భారతీయురాలైన చైనాలోని వూహాన్ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్న కేరళ త్రిస్సూర్‌కు చెందిన ఒక విద్యార్థినికి ఇప్పుడు మరో మారు వ్యాధి సోకినట్లు ఆరోగ్య అధికారి తెలిపారు . అయినప్పటికీ, ఆమె ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా కోవిడ్ బారిన పడ్డట్టుగా వెల్లడించారు.

English summary

A student from Kerala’s Thrissur enrolled at a medical college in China, who was the first Indian to test positive for Covid-19 in January 2020 after returning to India following the outbreak of the pandemic, has been infected again, a health official said on Tuesday. She is, however, asymptomatic, the official added.