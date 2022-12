coronavirus: నేడు దేశమంతా ఆస్పత్రుల్లో మాక్ డ్రిల్: ఫోర్త్ వేవ్ ఆందోళనతో ముందస్తు చర్యలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో ప్రస్తుతం కరోనా ఆందోళన కొనసాగుతోంది. చైనాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోనూ కరోనాపై టెన్షన్ కొనసాగుతుంది. దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు పెరుగుతున్న ప్రతీసారీ కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేస్తూ వస్తుంది. తాజాగా కరోనా నాలుగో వేవ్ కి సంబంధించి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పేర్కొన్న ప్రభుత్వం నేడు దేశమంతా మాక్ డ్రిల్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో నేడు దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించనున్నారు.

English summary

Today, a mock drill is being conducted on the preparation of Corona medical resources in hospitals across the country. This decision was taken as part of the Covid fourth wave alert.