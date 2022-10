Congress Presidential Election : కొనసాగుతున్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష ఎన్నికల కౌంటింగ్-ఖర్గేకే ఛాన్స్

India

oi-Syed Ahmed

సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొత్త అధ్యక్షుడెవరో ఇవాళ తేలిపోనుంది. ఢిల్లీలోని ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో ఉదయం 10 గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ కౌంటింగ్ మధ్యాహ్నం వరకూ కొనసాగే అవకాశముంది. అయితే మధ్యలోనే విజేత ఎవరో తేలిపోగానే కౌంటింగ్ నిలిపేసే అవకాశముంది.

రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో సీనియర్ నేతలు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, శశిథరూర్ ముఖాముఖీ తలపడ్డారు. కాంగ్రెస్ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియాగాంధీతో పాటు హైకమాండ్ కమాండ్ వీరిలో ఎవరికీ మద్దతు ఇవ్వలేదు. ఈ విషయాన్ని అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ఇద్దరు అభ్యర్ధులు కూడా స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతినిధులు ఎవరిని ఎన్నుకున్నారనే విషయం ఇవాళ తేలిపోనుంది. 137 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో ఆరోసారి అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు జరిగాయి. 9915 మంది ప్రతినిధుల్లో 9500 మంది మాత్రమే ఓటేశారు.

As the counting begins in @INCIndia presidential elections, a big “thank you” from me to who all who contributed to making this historic event a landmark in the evolution of our politics. 🙏#ThinkTomorrowThinkTharoor #ChooseChangeChooseCongress pic.twitter.com/ABfLgVxNRV