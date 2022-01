భారత్ లో 2.58 లక్షల కేసుల నమోదు - పాజిటివిటీ రేటు పెరుగుదల : మరిన్ని ఆంక్షలు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

దేశంలో కరోనా తీవ్రత కొనసాగుతూనే ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా కేసులు పెరుగుతున్న మరణాల సంఖ్య పెరగకపోవటంతో ప్రభుత్వాలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాయి. థర్డ్ వేవ్ విస్తరిస్తున్న వేళ..దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కేసుల తీవ్రత పెరుగుతోంది. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశ వ్యాప్తంగా 2.58 లక్షల కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. గతం రోజుతో పోల్చితే 5 శాతం స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైనట్లు ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. తాజా కేసులతో దేశంలో మొత్తంగా 3.73 కోట్ల కేసులు ఇప్పటి వరకు నమోదయ్యాయి.

English summary

country reported 2.58 lakh cases, which is around 5 per cent lower than yesterday. As many as 385 people have died of Covid during the past 24-hour period.