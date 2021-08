షాకింగ్ : భారత్ లో ధర్డ్ వేవ్ మొదలు-అక్టోబర్ కల్లా పీక్- పిల్లలే టార్గెట్-పీవోఎంకు హోంశాఖ రిపోర్ట్

India

oi-Syed Ahmed

భారత్ లో కోవిడ్ మహమ్మారి రెండు దఫాలుగా ప్రజల్ని కుదిపేసిన నేపథ్యంలో ధర్డ్ వేవ్ ప్రభావంపై ఈ ఏడాది సెకండ్ వేవ్ సమయం నుంచే భయాలు మొదలయ్యాయి. అవి కాస్తా ఇప్పుడు నిజం కాబోతున్నాయి. కేంద్ర హోంశాఖ తాజాగా ప్రధాని కార్యాలయానికి ఇచ్చిన కీలక నివేదికలో దేశవ్యాప్తంగా ధర్డ్ వేవ్ ప్రభావం మొదలైందంటూ చేసిన హెచ్చరిక ఇప్పుడు దేశ ప్రజలకు షాక్ కు గురిచేసింది. ఇప్పుడిప్పుడే సెకండ్ వేవ్ నుంచి కోలుకుంటున్న తమపై ఇదో పిడుగుగా వారు భావిస్తున్నారు. అన్నింటికంటే మించి అంతా ఊహించినట్లుగానే ఇది పిల్లల్ని టార్గెట్ చేయబోతోందని ఈ నివేదిక హెచ్చరించింది.

English summary

a mha panel appointed to assess covid 19 third wave affect has recently submit its report to pmo. and it says that third wave impact begins in the country and it will reach to peak in october.