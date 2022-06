డేంజర్ బెల్స్ మ్రోగిస్తున్న కరోనాకేసులు; తాజాగా 7,584 కేసులు; రాష్ట్రాలకు కేంద్రం హెచ్చరిక

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ కేసులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కేంద్రం అన్ని రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది. కరోనా నియంత్రణ కోసం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మరియు తగిన పరీక్షల ద్వారా వైరస్ వ్యాప్తిపై నిఘా ఉంచాలని రాష్ట్రాలను కోరింది.

English summary

Danger bells ringing with covid cases rise in india. The latest situation appears to be 7584 cases registered. The Center has issued a warning to the states to be vigilant.