India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశరాజధాని ఢిల్లీలో మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలో రోజువారీ కోవిడ్-19 కేసుల పెరుగుదల మరియు పాజిటివిటీ రేటు రెండు శాతానికి మించి ఉండటంతో, గత వారంలో ఢిల్లీలో హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య దాదాపు 48 శాతం పెరిగాయని అధికారిక డేటా వివరిస్తుంది. గురువారం, హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య 574 వద్ద ఉండగా, 325 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు 2.39 శాతం పాజిటివ్ రేటుతో నమోదయ్యాయి.

మళ్ళీ కరోనా ఆందోళన; పెరుగుతున్న యాక్టివ్ కేసులు; భారత్ లో తాజా పరిస్థితి ఇదే!!

గత కొన్ని రోజులుగా ఢిల్లీలో రోజువారీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 4 నుండి 1.34 శాతంగా ఉన్న పాజిటివిటీ రేటు ప్రస్తుతం రెండు శాతానికి మించి నమోదైంది. దేశ రాజధానిలో కోవిడ్ పాజిటివిటీ రేటు ఏప్రిల్ 1 న 0.57 శాతం నుండి ఏప్రిల్ 14 నాటికి 2.39 శాతానికి పెరిగింది . దీంతో గత వారంలో హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న ధోరణిని చూపించింది. ఏప్రిల్ 8 న, ఢిల్లీలో 1.39 శాతం పాజిటివ్ రేటుతో 146 కేసులు నమోదయ్యాయి మరియు 388 మంది రోగులు హోమ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉన్నారు.

ఏప్రిల్ 14న 574కి హోం ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య పెరిగింది. ఢిల్లీలో దాదాపు 48 శాతం కరోనా కేసుల పెరుగుదల నమోదైంది. లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత కోవిడ్ పరీక్షలకు వెళ్తున్న వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉందని, ప్రజలు ఇప్పుడు ఇంట్లో కోలుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారని చాలా మంది వైద్యులు చెప్పారు. కానీ పాజిటివిటీ రేటు పెరుగుదలతో హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్యలో కూడా సమాంతర పెరుగుదల ఉంది.

మహమ్మారి యొక్క మూడవ వేవ్ సమయంలో, జనవరి 13 న ఢిల్లీలో రోజువారీ కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 28,867కి చేరుకుంది. జనవరి 14న నగరం 30.6 శాతం సానుకూలత రేటును నమోదు చేసింది. ఇది మహమ్మారి యొక్క మూడవ వేవ్ సమయంలో ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ వల్ల అత్యధికంగా ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య 12,312గా ఉంది. ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి, ఇక్కడ హోమ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉన్న రోగుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గింది. ఫిబ్రవరి 24 న, హోమ్ ఐసోలేషన్ కేసుల సంఖ్య 1,559 వద్ద ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది గణాంకాలలో బాగా పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఏప్రిల్‌లో మళ్లీ పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.

English summary

Corona cases are on the rise in the national capital, Delhi. Official data show that 48 percent of people have home isolation in Delhi.