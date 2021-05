కరోనా మృతదేహాల నుంచి వ్యాప్తి చెందుతుందా? జాగ్రత్తలేంటీ?: ఎయిమ్స్ ఫొరెన్సిక్ చీఫ్ కీలక సూచనలు

National

న్యూఢిల్లీ: కరోనాతో మరణించినవారితో ఇతరులకు ఆ మహమ్మారి సోకుతుందా? అనేది ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మారింది. ఎందుకంటే.. కరోనాతో మరణించినవారి అంత్యక్రియలు చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. సొంత కుటుంబసభ్యులు కూడా దూరంగానే ఉంటున్నారు. దీంతో వైద్య సిబ్బంది లేదా మున్సిపల్ సిబ్బందే తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా కరోనా మృతుల అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

Coronavirus doesn’t remain active in nasal and oral cavities 12 to 24 hours after the death of an infected person as a result of which the risk of transmission from the deceased is highly unlikely, AIIMS Forensic Chief Dr Sudhir Gupta said.