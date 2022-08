Criminal: జైల్లో ఉండే క్రిమినల్ లాడ్జ్ లో అమ్మాయితో నగ్నంగా ?, బయట పోలీసులు యూట్యూబ్ ? క్లేమాక్స్ లో !

India

బెంగళూరు/ధారవాడ/బళ్లారి: హత్య కేసులో ఓ క్రిమినల్ ను పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. జైల్లో ఉన్న క్రిమినల్ కొందరు జైలు సిబ్బంది సహకారంతో లగ్జరీ లైఫ్ గడపడం మొదలుపెట్టాడు. జైల్లో ఉన్నతస్థాయి అధికారులు సోదాలు చేసిన సమయంలో ఆ క్రిమినల్ దగ్గర గంజాయి చిక్కింది. ఆ సందర్బంలో పోలీసుల మీద ఆ క్రిమినల్ దాడి చేశాడు. దెబ్బకు క్రిమినల్ ను వేరే జిల్లాలోని సెంట్రల్ జైలుకు పంపించారు. హత్య కేసు విచారణకు క్రిమినల్ ను భారీ బందోబస్తుతో కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. కోర్టు విచారణ పూర్తి అయిన తరువాత క్రిమినల్ ను భారీబందోబస్తుతో సెంట్రల్ జైలుకు పిలుచుకుని బయలుదేరారు. అయితే క్రిమినల్ అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఓ ప్రైవేట్ లాడ్జ్ లో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ స్థానిక పోలీసులకు చిక్కిపోవడం కలకలం రేపింది. లాడ్జ్ లో క్రిమినల్ లేడీతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే లాడ్జ్ బయట పోలీసులు యూట్యూబ్ చూస్తూ కాలం గడపడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Criminal: The accused who was brought to the court is seen with a young woman in the lodge in Dharwad in Karnataka.