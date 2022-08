India

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ మోసాలపై పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నా సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో రకంగా సైబర్ మోసాలకు తెగబడుతూనే ఉన్నారు. రోజుకో కొత్త దారులలో, కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఏ మాత్రం అప్రమత్తంగా లేకున్నా సైబర్ నేరగాళ్లు వారి ఖాతాల్లో డబ్బులు ఖాళీ చేస్తున్నారు.

cyber crimes: ఈ కామర్స్ సైట్లలో లక్కీడిప్ బహుమతులు వచ్చాయని.. నమ్మారో నట్టేట ముంచేస్తారు!!

English summary

Cybercriminals are doing new frauds by emptying your bank accounts by calling as credit card update, KYC update. Cyber police say that if you believe and do as they say, your accounts will be empty.