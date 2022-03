బంగాళాఖాతంలో పెను తుఫాన్: తీరంపై విరుచుకుపడేలా: యంత్రాంగం అప్రమత్తం

India

oi-Chandrasekhar Rao

పోర్ట్ బ్లెయిర్: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం.. తుఫాన్‌లా మారింది. పెను తుఫాన్‌గా ఆవిర్భవించింది. అండమాన్ నికోబార్ ద్వీప సముదాయంపై విరుచుకుపడనుంది. తీరానికి సమీపిస్తోన్న కొద్దీ ఉగ్రరూపాన్ని ధరిస్తోందీ తుఫాన్. దీని తీవ్రత నేపథ్యంలో- అండమాన్ నికోబార అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది. తీర ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయిస్తోంది. కోస్ట్‌గార్డ్ బలగాలను రంగంలోకి దించింది.

Viral video: జనసేన జెండా కిందపడేసి..జూ.ఎన్టీఆర్ భారీ పతాకాన్ని ఎగరేసి: ఆ విషయంపై క్లారిటీ

In the wake of IMD warning about cyclonic weather, tourism activities in the A&N Islands shall remain suspended from 19th March to 22nd March, 2022.@MediaRN_ANI @Andaman_Admin pic.twitter.com/54MVYOxxPW — Jitendra.narain (@jitendra_narain) March 19, 2022

బంగాళాఖాతం ఆగ్నేయప్రాంతంలో అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు ఆనుకుని ఏర్పడిన అల్పపీడనం.. వాయుగుండంగా మారింది. ఇప్పుడు తుఫాన్‌గా ఆవిర్భవించింది. దీనికి అసానీ తుఫాన్ (Cyclone Asani)గా నామకరణం చేశారు. ఇది క్రమంగా ఉత్తర దిశగా కదులుతోంది. సోమవారం నాటికి అండమాన్ నికోబార్ వద్ద తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు అంచనా వేశారు. అనంతరం బలహీనపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

తుఫాన్ ప్రభావం అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపంపై తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ తెల్లవారు జాము నుంచి పోర్ట్ బ్లెయిర్ సహా పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పోర్ట్ బ్లెయిర్, ఫెర్రార్‌గంజ్, జిర్కాటంగ్, కార్ నికోబార్, లిటిల్ అండమాన్, హేవ్‌లాక్ ఐలండ్‌లను వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. మరో 48 గంటల పాటు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు పేర్కొన్నారు. బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని చెప్పారు.

#CycloneAsani @IndiaCoastGuard pre-emptive measures for likely Cyclone Asani continues.#ICG ships & Aircraft on southeast Bay of Bengal & adjoining south Andaman Sea relayed weather warning to all mariners & fishermen at sea. @PMOIndia @drajaykumar_ias @ndmaindia @AN_Command pic.twitter.com/OWjys6Q9lH — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) March 19, 2022

తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో ఈదురుగాలుల తీవ్రత గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. తుఫాన్ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అండమాన్ నికోబార్ అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తదుపరి ఉత్తర్వులు వెలువడించేంత వరకు సముద్రంపై చేపలవేటకు వెళ్లొద్దంటూ మత్స్యకారులను ఆదేశించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించే పనులను చేపట్టారు. కోస్ట్‌గార్డ్ సిబ్బందిని సిద్ధం చేసింది.

The Well Marked Low Pressure Area over southeast Bay of Bengal & adjoining south Andaman Sea persists over the same region at 0830 hours IST of today, the 19th March. It is likely to move nearly northwards along & off Andaman & Nicobar Islands,

1/12 pic.twitter.com/uvanVZc4hB — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 19, 2022

Oneindia బ్రేకింగ్ న్యూస్.రోజంతా తాజా వార్తలను పొందండి Allow Notifications

English summary s the year's first cyclone Asani, approaches the Andaman and Nicobar Islands, here is all you need to know about the preparations and advisories issued by the administration.

Story first published: Sunday, March 20, 2022, 10:40 [IST]