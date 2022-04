యూపీలో దళిత బాలుడిపై దాష్టీకం; మోకాళ్ళపై కూర్చోబెట్టి, కాళ్ళు నాకించిన దారుణం; వీడియో వైరల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని రాయ్‌బరేలీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75సంవత్సరాలు కావస్తున్నా, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అన్నిటిలో అభివృద్ధి చెందుతున్నా దళితులపై ఇంకా వివక్ష మాత్రం కొనసాగుతుంది అని చెప్పడానికి ఇటువంటి ఘటనలు ఉదాహరణగా చూపించవచ్చు.

English summary

A Dalit minor boy was attacked in Rae Bareli, UP. a minor boy from the Dalit community was assaulted and made to lick the feet of one of the accused.The video went viral.