దళిత మహిళను 9 రోజులు బంధించి, మత్తుమందిచ్చి.. వీడియో తీస్తూ పోలీస్ తో సహా నలుగురు గ్యాంగ్

India

oi-Dr Veena Srinivas

హర్యానా రాష్ట్రంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ మహిళను దుండగులు అపహరించి ఓ గదిలో నిర్బంధించి తొమ్మిదిరోజుల పాటు లైంగికంగా వేధించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 28 ఏళ్ల దళిత మహిళను గురుగ్రామ్ పోలీసుతో సహా నలుగురు స్నేహితులు అపహరించి సామూహిక అత్యాచారం చేశారని దుండగుల చెర నుండి తప్పించుకొని బయటపడిన మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది .

English summary

A 28-year-old Dalit woman was allegedly abducted and gang-raped by four friends, including a Gurugram policeman, after holding her hostage for nine days. The woman alleged that she was kept in a room in Ballabhgarh and injected with sedatives. The accused also videographed the crime and threatened her, said the victim.