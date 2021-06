భారత్ లో క్షీణిస్తున్న కరోనా సెకండ్ వేవ్ ..40 వేల దిగువకు కొత్త కేసులు, తగ్గుతున్న మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో నేడు కరోనా కేసులు గణనీయంగా తగ్గాయి. 40 వేల కంటే తక్కువగా కరోనా కేసులు నమోదు కావటంతో ప్రజలు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే ప్రజలు మళ్లీ సాధారణ జీవితాన్ని కొనసాగించటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక భారతదేశంలో తాజాగా నమోదైన కేసులు కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఉధృతి తగ్గుతుందని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.

English summary

India on Tuesday reported 37, 566 new coronavirus disease (Covid-19) infections, while 907 people lost their lives in the last 24 hours, according to the Union health and family welfare ministry.