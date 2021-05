4 రోజుల్లోనే 498 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు-మందు దొరక్క అల్లాడుతున్న రోగులు-ఢిల్లీలో దారుణ పరిస్థితులు

National

oi-Srinivas Mittapalli

ఓవైపు కరోనా కట్టడికే ప్రభుత్వాలు సతమతమవుతుంటే... మరోవైపు బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకొర్‌మైకోసిస్) రూపంలో మరో సవాల్ ఎదురవుతోంది. ఇప్పటికే కరోనాకు వ్యాక్సిన్ల కొరతతో రాష్ట్రాలు అల్లాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్‌కు కూడా మందుల కొరత కారణంగా అదే పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతుండటం కాస్త ఊరట కలిగించే అంశమే అయినా... అదే సమయంలో బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. గడిచిన నాలుగు రోజుల్లోనే ఢిల్లీలో 498 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు బయటపడ్డాయి. ఇలా బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నా కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు తగిన స్థాయిలో మందుల సప్లై జరగట్లేదు.

English summary

Delhi has recorded 498 cases of mucormycosis or black fungus in just four days, prompting the Aam Aadmi Party (AAP) government to declare the disease as an epidemic. The Delhi government notified the disease late Thursday evening.