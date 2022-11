ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ సర్వర్ హ్యాక్ 7రోజులుగా.. సర్వర్లో కీలక డేటా; రూ.200 కోట్ల డిమాండ్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ నేరగాళ్లు రోజురోజుకీ రెచ్చిపోతున్నారు. హ్యాకర్లు దేశంలోని కీలకమైన వెబ్ సైట్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ అయిన ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎయిమ్స్) సర్వర్ ను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు హ్యాక్ చేశారు. హ్యాకర్లు 200 కోట్ల రూపాయల డబ్బులను క్రిప్టో కరెన్సీ రూపాయలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎయిమ్స్ నిర్వహించే మెయిన్ సర్వర్ నవంబర్ 23 వ తేదీ నుండి హ్యాక్ అయినట్టుగా అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వరుసగా ఎయిమ్స్ సర్వర్ ఏడవ రోజు పని చేయడం లేదు.

English summary

Delhi AIIMS server hacked. It is known that there is important data of celebrities in the server. It is reported that the server has been hacked with ransomware. They are demanding Rs. 200 crores to restore the server.