oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని విమానాశ్రయంలో పెను ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. గో ఫస్ట్ ఎయిర్ లైన్స్‌కు చెందిన ఓ కారు.. విమానాశ్రయంలో నిలిచివున్న ఇండిగో ఏ320నియో విమానం కిందకు దూసుకెళ్లింది. అయితే, విమానం ముందు టైర్‌ను ఢీకొట్టకుండా తృటిలో తప్పించుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులోని టీ2 టెర్మినల్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

సివిల్ ఏవియేషన్ రెగ్యూలేటర్ ది డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్(డీజీసీఏ) ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించింది.

ఆ కారు డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నారనే అనుమానంతో బ్రీత్ ఎనలైజర్ టెస్ట్ కూడా చేశారు. అయితే ఈ పరీక్షలో అతడు ఎలాంటి మద్యం సేవించలేదని తేలిందని అధికారులు మీడియాకు తెలిపారు.

