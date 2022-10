'అతను' గుజరాత్ రాకుండా ఉంటే మోడీ గెలిచినట్లే!?

India

oi-Garikapati Rajesh

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ మద్యం విధానానికి సంబంధించిన కేసులో ఆ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా సీబీఐ మందు హాజరు కానున్నారు. కార్యాలయానికి బయలుదేరే ముందు తన తల్లి నుంచి ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు సంస్థకు పూర్తిగా సహకరిస్తానన్నారు. ట్విటర్ లో సిసోడియా వరుసగా ట్వీట్లు చేశారు. గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనకుండా ఉండేందుకే కేంద్రం ఇలా చేస్తోందని, తనను నకిలీ కేసులో అరెస్ట్ చేయబోతున్నారని ప్రకటించారు.

English summary

Deputy Chief Minister Manish Sisodia will appear before the CBI in the case related to Delhi's liquor policy, which has created a sensation across the country.