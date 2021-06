India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ఉద్దేశించిన జాతీయ పౌరసత్వ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దేశ రాజధానిలో చెలరేగిన అల్లర్లు, హింస నేపథ్యంలో అరెస్టయిన పింజ్రా టాడ్ కార్యకర్తలు దేవాంగన కళిత, నటాషా నర్వల్‌లకు ఊరట లభించింది. ఢిల్లీ హైకోర్టు వారికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది. వారిద్దరితో పాటు జామియా మిల్లియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థి ఆసిఫ్ ఇక్బాల్ తన్హాకూ షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చింది ఢిల్లీ హైకోర్టు. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సిద్ధార్థ్ మృదుల్, జస్టిస్ అనూప్ జె భంభాణీలతో కూడిన బెంచ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Kudos to the Delhi High court for granting regular bail to Pinjra Tod activists Natasha Narwal & Devangana Kalita, & also to Asif Iqbal Tanha, who were maliciously arrested by Delhi police under UAPA in the Delhi riots case