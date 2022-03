కాలుష్యంలో మనమే టాప్: ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య నగరంగా ఢిల్లీ, 63నగరాల్లో పొల్యూషన్ పీక్స్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి సమయంలో విధించిన లాక్ డౌన్లు, విధించిన ఆంక్షలతో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కాలుష్యం తగ్గిపోయినట్లు గణాంకాలు వెల్లడించాయి. అయితే మళ్లీ దేశవ్యాప్తంగా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో కాలుష్య పరిమాణం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని సహా ఉత్తర భారత దేశంలో కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

English summary

India tops in pollution. Delhi has become the first most polluted city in the world for the fourth time. Of the 100 most polluted cities on earth, 63 belong to India.