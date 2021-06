డెల్టా ప్లస్ భయం : 11 రాష్ట్రాల్లో 48 డెల్టా ప్లస్ కేసులు, మహారాష్ట్రలోనూ డెల్టా ప్లస్ బాధిత మహిళ మరణం

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనావైరస్ యొక్క డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ ఇప్పుడు దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలలో నమోదయినట్లుగా తెలుస్తుంది. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 48 కేసులు మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, గుజరాత్, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఒడిశా, రాజస్థాన్, జమ్మూ మరియు కర్ణాటకలలో ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. కరోనా మహమ్మారి ఒక సెకండ్ వేవ్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉందని, డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ కనుగొన్న రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని, వాటిని స్థానికంగానే కట్టడి చెయ్యాలని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ బలరామ్ భార్గవ పేర్కొన్నారు.

English summary

The Union health ministry said 48 cases of Delta Plus variant of coronavirus have been found in the country, spread across 10 states and one Union T, including Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Gujarat, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Rajasthan, Jammu and Karnataka. Wherever you find a cluster, you have to contain it," Dr Balram Bhargava, director-general, Indian Council of Medical Research said adding that the second wave of the pandemic is not yet over.