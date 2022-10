India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్ లో ఒక షాకింగ్ ఘటన జరిగింది. ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో డెంగ్యూ రోగికి రక్తంలోని ప్లేట్లెట్లకు బదులు బత్తాయి పండ్ల రసాన్ని ఎక్కించారన్న ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు ఆదేశించింది. ప్లేట్లెట్ల కు బదులు బత్తాయి పండ్ల రసాన్ని ఎక్కించడం తో రోగి మృతి చెందిన సంఘటన ప్రయాగ్ రాజ్ లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A dengue patient died after being transfused with sweet mosambi juice instead of platelets in Uttar Pradesh, Prayagraj. The government has ordered an inquiry into this.