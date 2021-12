రైతులపై పెట్టిన కేసులు ఉపసంహరించుకునే వరకు కదిలేది లేదు: సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ప్రకటన

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ , ఢిల్లీ సరిహద్దు ప్రాంతాలలో మూడు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతున్న రైతులు ఇప్పుడు మూడు చట్టాలను రద్దు చేసిన తరువాత కూడా ఆందోళన కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తమ ఆందోళన సందర్భంగా తమపై నమోదు చేసిన కేసులను కేంద్రం ఉపసంహరించుకునే వరకు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లోని ప్రదర్శన స్థలాల నుండి కదలబోమని తేల్చి చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా (SKM) శనివారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. తమ డిమాండ్ లను కేంద్రం ముందు పెట్టిన రైతు సంఘం నాయకులు రైతుల మిగతా సమస్యలను కూడా పరిష్కరించాలని పట్టు బడుతున్నారు.

English summary

Farmers are adamant that they will not move from the protest sites along the Delhi border until the Center withdraws the cases registered against them during their agitation. The Kisan Morcha (SKM) on Saturday issued a statement to this effect.