Diwali: ఉచిత సలహాల మేధావులకు క్వీన్ కంగనా దీపావళి పంచ్, మీరు కార్లలో తిరగడం మానేయండి !

ముంబాయి/న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు దీపావళి పండుగను సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నారు. భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచ దేశాల్లో హిందువులు దీపావళి పండుగను వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు. దీపావళి పండుగ అంటేనే పిల్లలు టపాసులు (టపాకాయలు) కాల్చి ఆనందంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. టపాసులు కాల్చడం వలనే దేశంలో కాలుష్యం పెరిగిపోతుందని, టపాసులు కాల్చడం పాతపద్దతి అని, ఇలాంటి పాత పద్దతులకు చెక్ పెట్టాలని కొందరు సమాజసేవకులు ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా మాట్లాడుతున్న అలాంటి ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే మేధావులకు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, క్వీన్ కంగనా రనౌత్ ఓ సలహా ఇచ్చారు. క్రాకర్స్ బ్యాన్ చెయ్యాలని మొత్తుకుంటున్న మేధావుల్లారా మీరు కారులో తిరగడం మానేయండి అంటూ క్వీన్ కంగనా వారికి సూచించారు. దీపావళికి టపాసులు కాల్చడం పాతపద్దతులు, కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది అని చెబుతున్న మీరు కారులో తిరిగితే కాలుష్యం పెరిగిపోదా ?, మూడు రోజులు మీరు కూడా మీ ఆఫీసులకు కార్లలో వెళ్లకుండా ఉండాలని క్వీన్ కంగనా రనౌత్ సూచించారు. క్వీన్ కంగనా రనౌత్ దీపావళి పంచ్ కు ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్న పనికిరాని మేధావులకు పంచ్ పడింది.

Diwali: Bollywood actress Kangana Ranaut has an advice for the environmental activists who are concerned about pollution with the bursting of firecrackers during Diwali.