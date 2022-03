India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చమురు సంస్థలు వినియోగదారులకు ఒకేసారి డబుల్ షాక్ ఇచ్చాయి. తొలుత- పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచాయి. లీటర్ ఒక్కింటికి ఏకంగా 80 పైసల మేర పెంచాయి. ఈ షాక్ నుంచి ఏ మాత్రం తేరుకోనివ్వలేదు వినియోగదారులను. ఆ వెంటనే గృహావసరాల కోసం వినియోగించే వంటగ్యాస్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల రేట్లపై పడ్డాయి. ఒక్కో వంటగ్యాస్ సిలిండర్‌ రేటును కూడా అదే స్థాయిలో పెంచేశాయి. ఒక్కో ఎల్పీజీ సిలిండర్‌పై 50 రూపాయల భారాన్ని మోపాయి.

English summary

The price of domestic LPG cylinder has been hiked by over Rs 50.The increase comes after petrol and diesel rates were hiked by more than 80 paise/litre.