భారత్‌లో చైనా యాప్‌ల మోసాలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. దురాశాపరుల బలహీనతను సొమ్ముచేసుకుంటూ చైనాకు చెందిన పలు యాప్‌లు దాదాపు 5 లక్షల మందిని నిండా ముంచినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తాజాగా గుర్తించారు. రూ.150 కోట్ల మేర జరిగిన ఈ స్కాంను ఢిల్లీ పోలీసులు బయటపెట్టారు. దీంతో బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు. 24 రోజుల్లోనే రెట్టింపు పెట్టుబడి వస్తుందన్న ఆశ చూపి కోట్లాది రూపాయలను భారతీయుల నుంచి ఈ యాప్‌లు కాజేశాయి.

English summary

in one of the crackdowns by delhi police, an elaborate money laundering scam run by china based entities has been busted. two CAs, a tibetan woman and eitht others have been arrested.