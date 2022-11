IT Raids: ఐటీ సోదాల్లో పట్టుపడ్డ రూ.100 కోట్లు.. ఎక్కడంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

బంగారం, వజ్రాభరణాలు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కొన్ని సంస్థలపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో దాదాపు రూ.100 కోట్లకు పైగా నల్లధనాన్ని సీజ్ చేసిందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నవంబర్ 17న నిర్వహించిన సెర్చ్ ఆపరేషన్‌లో రూ. 5 కోట్లకు పైగా విలువైన లెక్కల్లో చూపని నగదు, నగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 14 బ్యాంకు లాకర్లను తనిఖీలు చేశారు. ఇప్పటివరకు, సెర్చ్ యాక్షన్ రూ. 100 కోట్లకు మించిన లెక్కల్లో చూపని లావాదేవీలను గుర్తించారు.

English summary

The Income Tax Department has conducted searches on some of the gold, diamond jewelery and real estate businesses in the country. During the searches conducted by IT, Rs.100 was seized.