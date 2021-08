ఆ చేపలు తింటే అంతే-సైనేడ్ కన్నా 1500రెట్లు ప్రాణాంతకం-సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన సైంటిస్టులు

India

oi-Srinivas Mittapalli

పఫర్‌ఫిష్ చేపను తినడం ప్రాణాంతకమా... ఆ చేపలో విషపూరితమైన పదార్థాలు ఉన్నాయా... తాజా పరిశోధనలు ఇందుకు అవుననే సమాధానం చెబుతున్నాయి.గతేడాది గుజరాత్‌లోని వెరావల్‌కి చెందిన ఓ వ్యక్తి పవర్‌ఫిష్ చేపను తినగా... అది విషతుల్యమైనట్లు సైంటిస్టులు ధ్రువీకరించారు. భారత్‌లో ఇలాంటి కేసు ఇదే మొదటిది. కేరళలోని కొచ్చిలో ఉన్న సెంట్రల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెక్నాలజీ(సీఐఎఫ్‌టీ) ఇటీవల ప్రచురించిన జర్నల్‌లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

English summary

Is eating pufferfish causes death ... Does the fish contain toxic substances ... Recent research answers yes. Scientists have confirmed that a man from Veraval, Gujarat, ate powerfish last year ... it was poisonous.