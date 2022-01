పంజాబ్ ఎన్నికల వాయిదా - ఎలక్షన్ కమీషన్ నిర్ణయం : అసలు కారణం ఇదే..!!

India

పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను వాయిదా వేయాలని వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కోరుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక భేటీ నిర్వహించింది. గురు రవిదాస్ జయంతి ఉన్నందున ఎన్నికల తేదీ మార్చాలని కాంగ్రెస్, భాజపా, అకాలీదళ్ తదితర పార్టీలు కోరినందున.. దీనిపై చర్చించింది. అనంతరం ఎన్నికల నిర్వహణపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. పంజాబ్​ శాసనసభ ఎన్నికలను వారం పాటు వాయిదా వేసింది. ఫిబ్రవరి 14కు బదులుగా... ఫిబ్రవరి 20న నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. వేర్వేరు రాజకీయ పార్టీల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Election commission of India announed Punjab assembly elections postponed, to be held on February 20. The decision has been taken in view of the birth anniversary celebration of Guru Ravidas.