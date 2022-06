హృదయవిదారకం: కొడుకు మృతదేహం ఇవ్వటం కోసం లంచం డిమాండ్.. భిక్షాటన చేస్తున్న వృద్ధదంపతులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

బీహార్‌లోని సమస్తిపూర్ జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ వృద్ధ దంపతులు ఇంటింటికీ తిరుగుతూ యాచిస్తున్న ఘటన అందరి మనసులను కలచివేసింది. చనిపోయిన తమ కుమారుడి మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రి నుండి తిరిగి ఇవ్వడం కోసం రూ.50,000 చెల్లించాలని ఆస్పత్రి ఉద్యోగి లంచం డిమాండ్ చేయడంతో ఆ డబ్బుల కోసం వృద్ధ దంపతులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ భిక్షాటన చేస్తున్నారు.

English summary

The video of an elderly couple begging as hospital staff demanded a bribe of Rs 50,000 to give away their son's body went viral on social media. The incident took place at Samastipur in Bihar.