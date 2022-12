ఫోర్బ్స్ కుబేరులలో పడిలేచిన ఎలాన్ మస్క్; మూడోస్థానంలో గౌతమ్ అదానీ, 8వస్థానంలో ముఖేష్ అంబానీ!!

India

ప్రతీ ఏడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఫోర్బ్స్ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ సారి ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో మస్క్ రెండో స్థానానికి వెళ్ళినట్టే వెళ్లి మళ్ళీ తన మొదటి స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. మళ్ళీ ప్రపంచ సంపన్నుడిగా ఎలాన్ మస్క్ నిలిచారు.

Elon Musk has fallen to the second place and regained the first place in the Forbes list. Gautam Adani is in the third position and Mukesh Ambani is in the 8th position.