Mind Block: మొన్న కొడుకుతో, నిన్న తండ్రితో లేడీ పెళ్లి, నా మాజీ భార్య నాకు ఏమౌతుంది ?, మీరే చెప్పండి !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: మారుతున్న టెక్నాలజీని మనోళ్లు బాగా ఫాలో అవుతున్నారో ? ఏమో ? తెలీదు కాని విదేశాల సంస్కృతిని మస్త్ ఫాలో అయిపోతున్నారని వెలుగు చూస్తోంది. తన మాజీ భార్య ఇప్పుడు తనకు పిన్ని అని తెలుసుకున్న యువకుడి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. మొదట కొడుకును పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి కొంతకాలం అతనితో కాపురం చేసింది. భర్త తీరుతో విసిగిపోయిన భార్య అతనికి విడాకులు ఇచ్చేయాలని డిసైడ్ అయ్యింది. భర్తకు విడాకులు ఇవ్వకుండానే అదే భర్తకు తండ్రి అయిన వ్యక్తిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భార్య మామతో చక్కగా కాపురం చేస్తోంది. తండ్రి గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలని కొడుకు ఆర్ టీఐ చట్టం కింద తండ్రి గురించి ఆరా తీసి అసలు విషయం తెలుకుని లబోదిబో అంటున్నాడు. నిన్న నా భార్యగా ఉన్న మహిళ ఇప్పుడు నాకు పిన్ని అయ్యి నా కొంప ముంచేసిందని మాజీ భర్త పోలీసులను ఆశ్రయించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Mind Block: A young man in Uttar Pradesh’s Badaun was in complete shock as he found that his ex-wife is now his stepmother. The revelation came when the son filed an RTI at District Panchayati Raj Office to collect information about his father who had left the house and was living elsewhere.