ఈ భోజనం కుక్కలు కూడా తినవు.. యూపీలోని పోలీస్ మెస్ భోజనంపై కానిస్టేబుల్ కన్నీరు!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్: పోలీస్ మెస్ లో నాణ్యత లేని భోజనం పెడుతున్నారని, వారికి పెడుతున్న భోజనం కుక్కలు కూడా తినవంటూ ఓ కానిస్టేబుల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఫిరోజాబాద్‌లోని పోలీస్ లైన్స్‌లోని మెస్‌లో నాసిరకం ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసు కానిస్టేబుల్ బహిరంగంగా ఆరోపణలు గుప్పిస్తూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

A video of a police constable has now gone viral on social media. An Uttar Pradesh Police constable wept in public over substandard food served in the mess at the Police Lines in Firozabad, and said even dogs won't eat this.