EX wife: అటకెక్కిన కాపురం, మాజీ భార్యతో ఫ్రెండ్ ?, స్నేహితుడి గొంతు కోసి చంపేసిన భర్త !

రాయ్ పూర్: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని ఓ యువకుడు వివాహం చేసుకున్నాడు. వివాహం చేసుకుని సంవత్సరం కాకుండానే దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా దంపతుల కాపురం అటకెక్కింది. ఇక లాభం లేదని అనుకున్న దంపతులు విడిపోయారు. భార్య ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భార్యకు దూరంగా ఉంటున్న భర్త మరో యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇదే సమయంలో నిత్యం తనతో తిరుగుతున్న తన స్నేహితుడు తన మాజీ భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని మాజీ భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. నీ పద్దతి మార్చుకోవాలని స్నేహితుడిని మాజీ భర్త హెచ్చరించాడు. అయితే నువ్వు వదిలేసిన నీ మాజీ భార్యతో నేను మాట్లాడితే నీకెందుకు, ఆమెతో తిరిగితే నీకెందుకు అంటూ స్నేహితుడు ఎదురు తిరిగాడు. అంతే మాజీ భర్తకు ఎక్కడో కాలిపోయి స్నేహితుడి గొంతు కోసి దారుణంగా చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

EX wife: A 22-year-old man allegedly killed his friend in Raipur in Chhattisgarh after suspecting the latter of having illicit relations with his wife.