నవీన్ పట్నాయక్ అద్భుత విజన్-మూల మూలకు వైద్య సేవలు-వర్కౌట్ అయిన 5T-దేశానికే ఆదర్శంగా ఒడిశా

కరోనా సెకండ్ వేవ్ దెబ్బకు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు విలవిల్లాడిపోయాయి. కర్ఫ్యూ,లాక్‌డౌన్ వంటి కట్టడి చర్యలతో ఇప్పుడిప్పుడే మహమ్మారి నుంచి కాస్త బయటపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో ఒడిశా రాష్ట్రం మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఒకింత ముందు ఉందనే చెప్పాలి. ఆరంభంలోనే కరోనా మహమ్మారిని కట్టడి చేయడంలో ఒడిశా ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ నాయకత్వంలో చీఫ్ సెక్రటరీ సురేశ్ చంద్ర మోహనపాత్ర వివిధ సంస్థలను,శాఖలను సమన్వయం చేస్తూ సమర్థవంతమైన,ప్రభావంతమైన చర్యలు చేపట్టారు. నవీన్ పట్నాయక్ విజన్,స్ట్రాటజీ, ప్రభుత్వ శాఖల సమర్థ పనితీరు అన్ని కలగలసి ఒడిశా కరోనాపై అత్యంత ఎఫెక్టివ్‌గా పోరాడింది.

Today, Odisha is fighting a battle against Covid-19 with all its strength and potential. The Odisha Government’s swift and effective action in the initial days and weeks of the pandemic helped it to skirt a disaster on the order of what has tragically unfolded in other states or countries. What lies behind Odisha’s success is the able leadership of Chief Minister Naveen Patnaik and a team effort by various institutions