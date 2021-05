Fake baba: ఒకే ఫ్యామిలీలో వదినలు, మరదలు, నాలుగు రేప్ కేసులు, ఆంటీ రివర్స్ తో, బాబా!

National

జైపూర్/ రాజస్థాన్/ హైదరాబాద్: పేరు పొందిన ఆశ్రమంలో దైవదూతగా చెలామణి అవుతూ తాను దైవ మానవుడు అని చెప్పకుంటున్న నకిలి బాబాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఒకే ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు మహిళలతో పాటు మొత్తం నలుగురు మహిళ మీద అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తపస్వి బాబాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తపస్వి బాబాగా అందరిని ఆశీర్వదిస్తున్న ఆ బాబా దేవుడు మిమ్మల్ని ఈ టైప్ లో ఆశీర్వదించాలని చెప్పాడని మహిళలకు మాయమాటలు చెప్పి ఆ నలుగురు మహిళల మీద పదేపదే అత్యాచారం చేశాడని కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

2005 నుంచి 2017 వరకు ఆ మహానుభావుడు ఆశ్రమంలో చెలరేగిపోయాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఓ ఆంటీ ధైర్యం చేసి కేసు పెట్టడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు బాబా గారి శిష్యులు కావడంతో ఆయన్ను అరెస్టు చెయ్యడానికి మేము నానా తంటాలు పడ్డామని పోలీసు అధికారులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Fake BABA: A fake godman, accused of raping four women, has been arrested by the Jaipur Police on Tuesday. Three women from the same family had alleged that the 'Tapaswi Baba' raped them in his ashram after giving them prasad mixed with cannabis.