Family: రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి ఏం చేశాడంటే ?, అత్తమామలను గొడ్డలితో నరికేశాడు, కూతురు, భార్య బచావ్!

India

oi-Mallikarjuna

నాగ్ పూర్/ముంబాయి: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్య పుట్టింటిలోనే ఇల్లరికం ఉండిపోయాడు. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చెయ్యడంతో ఓ కూతురు పుట్టింది. సంపాధించిన డబ్బు అల్లుడు అతని అత్తమామలు, భార్య దగ్గరకు ఇచ్చేవాడు. రాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భార్య పుట్టింటిలోనే భర్త కూడా ఉండటంతో అతనికి అత్తమామలు బుద్దిమాటలు చెబుతూ కూతురికి మద్దతుగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు.

ఇటీవల ఆస్తుల పంపకాల విషయంలో అతను రచ్చరచ్చ చేశాడు. మద్యం సేవించి వెళ్లి భార్యను పట్టుకుని చితకబాదేస్తున్నాడు. రాత్రి మద్యం సేవించి ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవపెట్టుకున్నాడు. సహనం కోల్పోయి గొడ్డలి తీసుకుని భార్య మీద దాడి చేశాడు. అడ్డుపడిన అత్తమామలు, కూతురి మీద అదే గొడ్డలితో నరికేశాడు. మద్యం మత్తులో గొడ్డలితో ఇష్టం వచ్చినట్లు దాడి చెయ్యడంతో ఇద్దరి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

English summary

Family: A man allegedly hacked to death his in-laws and seriously injured his wife and daughter over a property dispute in Amar Nagar area of Nagpur in Maharashtra.